​В Азербайджане готовят новые проекты по поддержке бизнеса

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Нашей высшей целью является освобождение находящихся под оккупацией земель. Я могу вас заверить, что подошло время, когда предприниматели уже могут давать предложения по реализации проектов на освобожденных землях". Как передает Report, об этом сказал начальник отдела экономики и финансово-кредитной политики аппарата Кабинета министров Шахин Садыгов в своем выступлении на конференции "День предпринимателей".

"За счет эффективности этих проектов экономика и предприниматели получат большую поддержку. Мы настроены крайне оптимистично", - отметил Ш.Садыгов.

Ш.Садыгов добавил, что большая часть подготовленных Кабмином нормативных документов имеет значение с точки зрения развития предпринимательства: "В настоящее время в Кабмине готовятся новые проекты, которые направлены на поддержку развития предпринимательства".