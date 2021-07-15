В Азербайджане формируется новая аграрная информационная система

Последовательное совершенствование информационного обеспечения сельского хозяйства является одним из важнейших условий организации управления в этой сфере на уровне современных требований. Качественное информационное обеспечение расширяет возможности пров

Последовательное совершенствование информационного обеспечения сельского хозяйства является одним из важнейших условий организации управления в этой сфере на уровне современных требований. Качественное информационное обеспечение расширяет возможности проведения реальной оценки для обоснования соответствующих мер политики в аграрной сфере. В связи с этим в последнее время осуществляется создание и совершенствование баз данных, связанных с развитием сельского хозяйства. В настоящее время в нашей стране формируется новая аграрная информационная система - база данных, соответствующая современным вызовам.

Одним из важных шагов, предпринятых в развитии аграрного сектора и электронизации аграрных услуг, является создание Информационной системы электронного сельского хозяйства (ИСЭСХ). ИСЭСХ - это единая система, которая включает в себя основные принципы Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики - поддержка фермеров, прозрачное и эффективное управление и применение инноваций, предоставляет возможности для интеграции с отечественными и зарубежными системами и создает всеобъемлющую базу данных в сельском хозяйстве. ИСЭСХ - это, прежде всего, прозрачный и оперативный инструмент управления, который предусматривает формирование модулей, охватывающих бизнес-процессы, относящиеся ко всем этапам мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. В то же время ИСЭСХ играет роль важной информационной базы в сельскохозяйственном секторе, расширяя свою интеграцию с зарубежными системами, охватывая все области сельского хозяйства с течением времени и все процессы регулирования-поддержки-обслуживания в этих областях. Таким образом, ИСЭСХ имеет возможность готовить аналитические отчеты и строить модели, которые помогут принимать решения и формировать основу для планирования будущего развития, а также сбора и создания “Big Data”, что является ключевым требованием современности.

Благодаря этому можно установить логическую связь между всеми процессами, связанными с сельским хозяйством, завершить процессы, применить современные технические решения, провести комплексный анализ и делать точные прогнозы. Основными целями ИСЭСХ являются создание единой базы данных о фермерах и используемых ими ресурсах, повышение прозрачности предоставления субсидий из государственного бюджета, совершенствование механизма предоставления субсидий, и обеспечение возможностей oсновныx направленияx прогнозирования, координации и контроля для Министерства сельского хозяйства.

Согласно "Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства", утвержденным Указом президента Азербайджанской Республики № 759 от 27 июня 2019 года, с 2020 года в области растениеводства и животноводства субсидии предоставляются фермерам безальтернативно только через ЭКТИС. Это позволяет получить и систематизировать более подробную информацию о фермерах. Таким образом, структурируются и анализируются количество фермеров, декларирующих свои посевы по регионам и селам, заявленная площадь, экономический профиль, а также информация о субсидиях для сельскохозяйственных культур и животных. С точки зрения эффективных управленческих решений в сельскохозяйственном секторе также важна информация о сельскохозяйственных рынках. Для регулярного и устойчивого использования такой информации в рамках проекта, реализуемого Министерством сельского хозяйства совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), был создан портал информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию. Позже министерство доработало этот портал и создало www.aqrarbazar.az, электронный ценовой информационный портал по сельскому хозяйству.

Электронный ценовой информационный портал предоставляет полевые отпускные, оптовые, розничные и отпускные цены перерабатывающими предприятиями на плодоовощную, картофельную и бахчевую продукцию, розничные и оптовые цены на продукцию животноводства, а также розничные цены на средства производства и др. Цены на все типы продуктов или ассортименты собираются ежедневно, еженедельно и ежемесячно, в зависимости от продукта, с учетом низкого, среднего и высокого уровней. Однако с 2020 года для быстрой оценки последствий пандемии COVID-19 данные об оптовых и розничных ценах на сельскохозяйственную продукцию собираются в базе данных каждый день недели. На основе этой информации ежедневно готовятся оперативные информационные бюллетени "Об изменении оптовых и розничных цен на сельскохозяйственную продукцию". Электронный ценовой информационный портал открыт для общественности.

Одним из основных критериев эффективности аграрной политики в стране является влияние этой политики на деятельность сельхозпроизводителей. Показатели, которые это характеризуют, представляют собой систему показателей, которые важны для оценки эффективности политики. В связи с этим соответствующим решением Европейской комиссии была создана Система мониторинга данных фермерских чозяйств (СМДФХ). На уровне ЕС эта система, называемая Farm Accountancy Data Network - FADN, используется во всех член-странах. Будучи важной информационной базой и одним из необходимых инструментов управления для процесса принятия решений в аграрном секторе, в СНГ СМДФХ была создана впервые в Азербайджане. Для формирования этой базы данных ежегодно собираются данные от 3-4 тысяч фермеров, занимающихся сельским хозяйством в разных регионах страны.

Одна из самых важных и необходимых баз данных в области сельского хозяйства — это географическая база данных. Созданная Министерством сельского хозяйства и называемая Географическими информационными системами (ГИС), эта база данных представляет собой информационную систему, которая обеспечивает скоординированный сбор, обработку, хранение, передачу, а также картографическое и визуальное представление. Структура этой базы данных основана на результатах фотоинтерпретации на ортофотопланах фактического использования земель сельскохозяйственного назначения, а также информации о других землях, реклассифицированных землях, землях экономических и административных районов, административных районов и муниципальных образований, многолетних культурах и теплицах, охватывает пространственные и непространственные данные по всем водным объектам, а также ортофотокарты, цифровую модель рельефа и статистику непространственных данных.

Кстати, сразу после освобождения наших земель в 2020 году в рамках работ по восстановлению сельского хозяйства на деоккупированных территориях, на основе различных спутниковых снимков в районе Нагорного Карабаха была составлена ​​актуальная карта посевов и многолетних культур и статистический отчет по регионам.

Также были уточнены названия, местонахождение и коды деревень Азербайджанской Республики, ранее находившиеся под оккупацией Армении и проведено обновление в ИСЭСХ.

Кроме того, были подготовлены карты, позволяющие Фонду аграрного страхования оценивать сельскохозяйственные риски на основе данных о помощи (модель DEM) для планирования страховых рисков на сельскохозяйственных землях в 2020 году, когда в Азербайджане был официально запущен поддерживаемый государством механизм аграрного страхования. В целом, в соответствии с принятыми мерами по совершенствованию механизма аграрного страхования, функциональность программного обеспечения Информационной системы аграрного страхования будет расширена, а объем базы данных будет расширен.

Кроме того, начался процесс создания новых баз данных в различных областях. Таким образом, портал azaqroinvest.az будет создан как подробная база данных по инвестиционным возможностям в сфере агробизнеса. Предварительные технико-экономические оценки будут проводиться в области производства, переработки, поставок и поставок сельскохозяйственной продукции, на основе которых будут подготовлены типовые инвестиционные проекты и размещены на этом портале. Портал, доступный на азербайджанском и английском языках, будет регулярно обновляться и представляться местным и иностранным инвесторам.

Предпринимается ряд мер для улучшения доступа фермеров к информационно-консультационным услугам с использованием новых инновационных технологий. Планируется создать платформу мобильного приложения, которая охватит сотни тысяч фермеров информационными и консультационными услугами, что обеспечит регистрацию фермеров в этом приложении через ИСЭСХ. Таким образом, образовательная информация будет доступна всем фермерам через мобильное приложение, фермеры смогут регулярно получать уведомления о рисках передачи болезней, консультации по агротехническим услугам и другую информацию.

Наглядный тому пример - работа, проделанная в рамках проекта "Цифровое сельское хозяйство", реализуемого Минсельхозом. Проект стартовал как пилотный эксперимент в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шемахинском районах. В этих регионах запущены пять климатических станций, охватывающих около 60 деревень. Климатические станции — это современная инновационная система, позволяющая отслеживать фазу развития болезней и вредителей в процессе развития растений, и, соответственно, своевременно и точно прогнозировать полевые работы. Датчики, интегрированные в эту систему, собирают информацию о температуре воздуха, уровне влажности, осадках, влажности листьев и времени выпадения осадков, скорости ветра, которые анализируются и отправляются фермерам. На основе этой информации фермеры также планируют свою работу по борьбе с болезнями растений и вредителями. В результате повышается эффективность борьбы с болезнями и вредителями, увеличивается урожайность, а фермеры могут оптимизировать расходы. Благодаря этой системе риск нехватки воды, который в последние годы стал глобальной проблемой, в некоторой степени будет устранен. Благодаря этому методу фермеры знают где и сколько воды использовать, и не тратят ее впустую. Проект распространяется на другие экономические регионы.

Расширение предоставления необходимой и качественной информации за счет применения цифровых технологий - один из главных приоритетов проекта "Умное село", который сейчас реализуется на наших освобожденных территориях.

Фирдовси ФИКРЕТЗАДЕ

Директор Центра аграрных исследований,

Доктор философии по экономическим наукам