В Азербайджане фермерам выплачено более 30 млн манатов в виде субсидий

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило 18 900 фермерам субсидии в размере 30,6 млн манатов на осенние посевы.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило 18 900 фермерам субсидии в размере 30,6 млн манатов на осенние посевы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 140 тыс. гектаров посевных площадей. Таким образом, сумма выплаченных субсидий на посевы в 2021/2022 гг. составила 92,4 млн манатов, а посевная площадь, на которую была выплачена субсидия, превысила 440 тыс. гектаров.

Субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.