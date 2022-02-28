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В Азербайджане фермерам выплачено более 30 млн манатов в виде субсидий

В Азербайджане фермерам выплачено более 30 млн манатов в виде субсидий Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило 18 900 фермерам субсидии в размере 30,6 млн манатов на осенние посевы.
АПК
28 февраля 2022 г. 10:40
В Азербайджане фермерам выплачено более 30 млн манатов в виде субсидий

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило 18 900 фермерам субсидии в размере 30,6 млн манатов на осенние посевы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 140 тыс. гектаров посевных площадей. Таким образом, сумма выплаченных субсидий на посевы в 2021/2022 гг. составила 92,4 млн манатов, а посевная площадь, на которую была выплачена субсидия, превысила 440 тыс. гектаров.

Субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fermerlərə 30 milyon manatdan çox subsidiya ödənilib

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