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В Азербайджане дан старт посеву хлопчатника

В Азербайджане дан старт посеву хлопчатника В хлопководческих районах Азербайджана дан старт посеву хлопчатника.
АПК
17 апреля 2023 г. 15:48
В Азербайджане дан старт посеву хлопчатника

В хлопководческих районах Азербайджана дан старт посеву хлопчатника.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, семена высеивают на площади 17,7 тыс. га.

В хлопководческий сезон 2022 года с полей было собрано 322 300 тонн хлопка. Средняя урожайность составила 30,92 ц/га. Это на 35 259 тонн и 2,42 ц/га больше, чем в 2021 году.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в прошлом году фермерам была выплачена субсидия в размере 170 манатов за тонну хлопка. В этом году эта сумма составит 180 манатов.

В целом закупочные цены на хлопок-сырец в Азербайджане увеличились на 100 манатов.

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