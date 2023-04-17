В Азербайджане дан старт посеву хлопчатника

В хлопководческих районах Азербайджана дан старт посеву хлопчатника.

В хлопководческих районах Азербайджана дан старт посеву хлопчатника.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, семена высеивают на площади 17,7 тыс. га.

В хлопководческий сезон 2022 года с полей было собрано 322 300 тонн хлопка. Средняя урожайность составила 30,92 ц/га. Это на 35 259 тонн и 2,42 ц/га больше, чем в 2021 году.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в прошлом году фермерам была выплачена субсидия в размере 170 манатов за тонну хлопка. В этом году эта сумма составит 180 манатов.

В целом закупочные цены на хлопок-сырец в Азербайджане увеличились на 100 манатов.