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В Азербайджане будут производить "умные" пчелиные ульи

В Азербайджане будут производить "умные" пчелиные ульи ООО "BEYT", новый резидент ООО “Парк высоких технологий”, принадлежащего Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), готовится к производству "умных" пчелиных ульев.
АПК
7 января 2022 г. 15:37
В Азербайджане будут производить умные пчелиные ульи

Компания "BEYT", новый резидент “Парка высоких технологий” при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), готовится к производству "умных" пчелиных ульев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПВТ.

Согласно информации, в этих ульях будут размещены датчики температуры, влажности, света, атмосферного давления, весы для измерения массы продукта, а также будет разработано программное обеспечение, через которое фермер будет получать всю информацию.

На начальном этапе в производстве будет задействовано 20 человек, его объем составит 500 тысяч "умных ульев" в год.

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