В Азербайджане будут готовить специалистов по семеноводству, саженцам и рассаде

Подписано соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства и Бакинским центром профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве труда и

Подписано соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства и Бакинским центром профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом Report сообщили в Институте.

Согласно информации, безработным и лицам, ищущим работу предусмотрено проведение тренингов и обучение в порядке, установленном "Учреждением профессионального образования" сотрудниками Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства. В рамках учебных занятий по освоению профессии "Специалист по семеноводству, саженцам и рассаде" будут рассмотрены темы "Общие основы профессиональной деятельности", "Модули специализации" и "Итоговая аттестация".

На начальном этапе для участия в курсе было отобрано 12 участников. В течение двух месяцев с ними будут проводиться занятия по разработанному учебному модулю. Участникам, успешно завершившим курс, будут вручены сертификаты, а отличившиеся участники будут трудоустроены.