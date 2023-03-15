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В Азербайджане будут готовить специалистов по семеноводству, саженцам и рассаде

В Азербайджане будут готовить специалистов по семеноводству, саженцам и рассаде Подписано соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства и Бакинским центром профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве труда и
АПК
15 марта 2023 г. 16:57
В Азербайджане будут готовить специалистов по семеноводству, саженцам и рассаде

Подписано соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства и Бакинским центром профессионального обучения Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом Report сообщили в Институте.

Согласно информации, безработным и лицам, ищущим работу предусмотрено проведение тренингов и обучение в порядке, установленном "Учреждением профессионального образования" сотрудниками Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства. В рамках учебных занятий по освоению профессии "Специалист по семеноводству, саженцам и рассаде" будут рассмотрены темы "Общие основы профессиональной деятельности", "Модули специализации" и "Итоговая аттестация".

На начальном этапе для участия в курсе было отобрано 12 участников. В течение двух месяцев с ними будут проводиться занятия по разработанному учебному модулю. Участникам, успешно завершившим курс, будут вручены сертификаты, а отличившиеся участники будут трудоустроены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda toxumçuluq, şitilçilik və tingçilik üzrə mütəxəssislər hazırlanacaq

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