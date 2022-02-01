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В Азербайджане проведут мониторинг предпринимателей, получающих льготные госкредиты

В Азербайджане проведут мониторинг предпринимателей, получающих льготные госкредиты Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) при Министерстве сельского хозяйства будет проводить мониторинг субъектов предпринимательства, которым предоставляются льготные кредиты.
АПК
1 февраля 2022 г. 16:01
В Азербайджане проведут мониторинг предпринимателей, получающих льготные госкредиты

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) при Министерстве сельского хозяйства будет проводить мониторинг субъектов предпринимательства, которым предоставляются льготные кредиты.

Как сообщает Report, это отражено в поправках, внесенных президентом Ильхамом Алиевым в указ от 19 декабря 2018 года "О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрном секторе".

Согласно новому указу главы государства, уполномоченные кредитные организации AKIA регулярно проводят мониторинг хозяйствующих субъектов и готовят ежеквартальные отчеты.

В целях контроля за целевым использованием средств Агентство может выборочно проводить независимый мониторинг отдельных хозяйствующих субъектов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to monitor entrepreneurs receiving preferential state loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətdən güzəştli kredit alan sahibkarlar monitorinq ediləcək

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