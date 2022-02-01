В Азербайджане проведут мониторинг предпринимателей, получающих льготные госкредиты

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) при Министерстве сельского хозяйства будет проводить мониторинг субъектов предпринимательства, которым предоставляются льготные кредиты.

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) при Министерстве сельского хозяйства будет проводить мониторинг субъектов предпринимательства, которым предоставляются льготные кредиты.

Как сообщает Report, это отражено в поправках, внесенных президентом Ильхамом Алиевым в указ от 19 декабря 2018 года "О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрном секторе".

Согласно новому указу главы государства, уполномоченные кредитные организации AKIA регулярно проводят мониторинг хозяйствующих субъектов и готовят ежеквартальные отчеты.

В целях контроля за целевым использованием средств Агентство может выборочно проводить независимый мониторинг отдельных хозяйствующих субъектов.