В Азербайджане будет проведен мониторинг заболеваемости птичьим гриппом

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Государственная ветеринарная служба (ГВС) при министерстве сельского хозяйства, держащая под контролем вероятность распространения на территории Азербайджана птичьего гриппа перелетными птицами, продолжает мониторинги в стране.

Как сообщили Report в ГВС, учитывая весеннюю миграцию перелетных птиц, 6 апреля будет дан старт очередному мониторингу. Мониторинг будет проводиться с участием специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

Планируется проведение контрольных мероприятий в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, при проведении мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Взятые во время мониторинга образцы крови и патологические материалы будут обследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и результаты 17 апреля будут обнародованы общественности.

Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства отмечает, что на данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная.