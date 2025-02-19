В Азербайджане будет поощряться объединение мелких сельхозугодий

Министерство сельского хозяйства Азербайджана готовит нормативные акты (регламенты), определяющие правовые и технические аспекты изменений в Земельный кодекс.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана готовит нормативные акты (регламенты), определяющие правовые и технические аспекты изменений в Земельный кодекс.

Об этом Report сообщил начальник отдела контроля за землепользованием министерства Фирудин Тагиев.

Он отметил, что в рамках этих регламентов будет регулироваться применение нормативов на землях сельскохозяйственного назначения: "На основании этих документов Государственный комитет по градостроительству и архитектуре будет выдавать разрешения на строительство".

Тагиев также подчеркнул, что недавние поправки в Земельный кодекс создали существенные возможности для предпринимателей и инвесторов в аграрном секторе: "Одной из основных целей поправок является поощрение объединения мелких сельскохозяйственных угодий путем введения норматива для площади участков не менее 5 гектаров. Землевладельцы, которые не могли воспользоваться льготами, смогут объединиться, создав земельные участки площадью 5 гектаров и более".