В Азербайджане будет оценено воздействие аквакультурных хозяйств на окружающую среду

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства проведет мероприятия по мониторингу и оценке воздействия на окружающую среду действующих и не находящихся на учете аквакультурных хозяйств с целью ведения учета рыбов

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства проведет мероприятия по мониторингу и оценке воздействия на окружающую среду действующих и не находящихся на учете аквакультурных хозяйств с целью ведения учета рыбоводных хозяйств.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения, связанные с этим.

Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов продолжит осуществление прав и обязанностей до дня государственной регистрации созданного Центра рыболовства и аквакультуры.