В Азербайджане аграрный сектор вырос почти на 1%

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 7 млрд 508 млн манатов.

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 7 млрд 508 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год стоимость произведенной в стране сельскохозяйственной продукции выросла на 0,2% - до 3 млрд 836 млн манатов, а продукции животноводства - на 1,5% - до 3 млрд 671 млн манатов.

На 1 августа с полей, в том числе кукурузных, собрано 2 млн 935,5 тыс. тонн зерновых и бобовых (на 1,2% больше, чем годом ранее), 1 млн 245,7 тыс. тонн овощей (+0,2%) , 598,6. тыс. тонн картофеля (-10%), 429 тыс. тонн бахчевых культур (+10,3%).

За 7 месяцев в стране произведено 331,2 тыс. тонн мяса в живом весе (+1,3%), 1 млрд 312 тыс. тонн молока (+0,5%), 1 млн 385,9 тыс. яиц (+6,2%).