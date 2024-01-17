В Азербайджане аграрный сектор вырос на 3%

В 2023 году в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 12 млрд 210 млн манатов.

В 2023 году в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 12 млрд 210 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3% больше показателя 2022 года.

За последний год стоимость продукции растениеводства выросла на 2,7% до 5 млрд 933 млн манатов, а животноводства - на 3,2% до 6 млрд 276 млн манатов.

В 2023 году с площади 948,3 тыс. га собрано 3 млн 248,6 тыс. тонн зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в среднем по 33 ц/га, что на 2,8% больше, чем в 2022 году.

На пшеницу пришлось 1 млн 833,8 тыс. тонн или 56,4% от произведенных в прошлом году зерновых и бобовых культур. Урожайность пшеницы составила 33,8 ц.

Кроме того, было собрано картофеля - 1 млн 10,5 тыс. тонн (на 5,9% меньше, чем годом ранее), овощей - 1 млн 825,6 тыс. тонн (+0,1%), бахчевых культур - 438,2 тыс. тонн (-6,6%), фруктов и ягод - 1 млн 261,3 тыс. тонн (+0,7%), винограда - 224,5 тыс. тонн (+5,6 %), листьев зеленого чая - 1,1 тыс. тонн (+12,3 %) , подсолнечника - 29,3 тыс. тонн (-0,2 %), сахарной свеклы - 219,8 тыс. тонн (-1,3 %), табака - 6,3 тыс. тонн (+24,9%) и хлопка - 276,1 тыс. тонн (-14,4%).

В 2023 году произведено 647,7 тыс. тонн мяса в живом весе, в том числе мяса птицы (+3,1 %), 2 млн 284 тыс. тонн молока (+0,9%), 2 млрд 188,2 млн яиц (+8,4%), 15,1 тыс. тонн шерсти (-3,9%), 357 тонн коконов (+4,6 %).