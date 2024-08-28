В Азербайджане 88% орошаемых земель снабжаются водой из поверхностных источников

В Азербайджане 88% орошаемых земель снабжаются водой за счет поверхностных источников.

В Азербайджане 88% орошаемых земель снабжаются водой за счет поверхностных источников.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

Он отметил, что подземные воды используются для орошения только 180 тыс. гектаров территорий, а также для питьевых и бытовых нужд.

Тагиев подчеркнул, что поверхностные водные ресурсы страны составляют 36 млрд кубометров, но в засушливые годы их объем сокращается до 22 млрд кубометров: "Водные ресурсы Азербайджана ограничены. Всего 30% годового водного баланса формируется внутри страны, а 70% - за ее пределами. Из 12 млрд кубометров годового потребления воды около 7-8 млрд расходуются на орошение и сельское хозяйство, 2 млрд – на другие нужды, такие как питьевая вода и производство, а 3-4 млрд кубометров теряются при транспортировке".