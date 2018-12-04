В Азербайджан завезли еще 1 млн тутовых саженцев из Китая

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджан из Китая завезли еще 1 млн тутовых саженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в сопровождении китайского специалиста тутовые саженцы отправлены в 36 районов.

Замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев отметил, что тутовые саженцы распределяются в соответствии с заявками из районов.

Саженцы будут посажены по китайской технологии на специально выбранных территориях под наблюдением эксперта из Китая.

Замминистра отметил, что до сих пор в страну завезено 3,5 млн саженцев.