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    В Азербайджан завезли еще 1 млн тутовых саженцев из Китая

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджан из Китая завезли еще 1 млн тутовых саженцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в сопровождении китайского специалиста тутовые саженцы отправлены в 36 районов.

    Замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев отметил, что тутовые саженцы распределяются в соответствии с заявками из районов.

    Саженцы будут посажены по китайской технологии на специально выбранных территориях под наблюдением эксперта из Китая. 

    Замминистра отметил, что до сих пор в страну завезено 3,5 млн саженцев.

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