В Азербайджан завезен 1 млн тутовых саженцев из Китая

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В рамках мер по развитию шелководства в Азербайджан завезен 1 млн тутовых саженцев (шелковица) из Китая, сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

"С китайской компанией Shandong Guangtong Silkworm Eggs Co. LTD было заключено тендерное соглашение на закупку новых тутовых саженцев (шелковица). В соответствии с условиями контракта, 1 млн саженцев воздушным транспортом доставлен в Азербайджан", - говорится в информации.

Из аэропорта Гейдар Алиев грузы оперативно отправлены в Лянкяранский, Товузский, Шекинский, Бардинский и Уджарский районы. Отсюда они будут распределены в 38 районов. Саженцы передадут фермерам и предпринимателям на безвозмездной основе.