В Азербайджан из Кыргызстана завезли для разведения 100 яков

15:06 В Азербайджан завезены 100 голов яков из Кыргызстана для создания специализированной мясной фермы. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, животных привезли в страну в рамках пилотного проекта. Ранее в Кяльбаджарском и

В Азербайджан завезены 100 голов яков из Кыргызстана для создания ферм, специализирующихся на производстве мяса этих животных.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, животных привезли в страну в рамках пилотного проекта по созданию этих хозяйств.

Ранее в Кяльбаджарском и Лачынском районах был проведен мониторинг с участием кыргызских специалистов для выбора территории, на которой будут содержаться яки.

Приспособленные к обитанию в суровых зимних климатических условиях животные доставлены в Лачынский район. В настоящее время продолжается процесс адаптации яков к местным условиям.

Яки пасутся на естественных пастбищах без необходимости дополнительного корма, они самостоятельно способны находить траву под снегом.