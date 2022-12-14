В Азербайджан из Кыргызстана завезли для разведения 100 яков

В Азербайджан завезены 100 голов яков из Кыргызстана для создания ферм, специализирующихся на производстве мяса этих животных.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, животных привезли в страну в рамках пилотного проекта по созданию этих хозяйств.
Ранее в Кяльбаджарском и Лачынском районах был проведен мониторинг с участием кыргызских специалистов для выбора территории, на которой будут содержаться яки.
Приспособленные к обитанию в суровых зимних климатических условиях животные доставлены в Лачынский район. В настоящее время продолжается процесс адаптации яков к местным условиям.
Яки пасутся на естественных пастбищах без необходимости дополнительного корма, они самостоятельно способны находить траву под снегом.