​В Азербайджан доставлены вакцины против нодулярного дерматита

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Азербайджан доставлены вакцины турецкого производства против встречающегося у рогатого скота вируса нодулярного дерматита.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, весной и осенью 2014 года данный вирус был обнаружен в 35-ти районах страны, им заразились 6040 поголовий рогатого скота, 5781 которых преодолели вирус, а 259 поголовий пали.

За это время Государственная служба ветеринарного контроля работала в усиленном режиме и во всех регионах была оказана первая ветеринарная помощь.

Из-за отсутствия вакцины при выявлении заболевания на территории страны, с Турцией был заключен контракт для производства вакцины в соответствии со штаммом вируса.

В страну уже доставлено более 8 млн. из 12 млн. доз, которые хранятся в холодильном складе. Пока вакцины будут хранить на складе, а с 15 февраля, согласно установленному министерством сельского хозяйства графику, вакцины в профилактических целях будут розданы по регионам, где зарегистрировано заболевание. После этого приступят к вакцинации животных.

Отметим, что планируется создание буферной зоны между горными, предгорными регионами и районами, где зафиксировано заболевание. В настоящее время случаев заражения вирусом среди поголовья рогатого скота нет, а эпизоотическая ситуация находится под контролем.