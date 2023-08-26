В Агстафе организована выставка-продажа семян

Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства организовал в Агстафинском районе 20-й Фестиваль аграрных инноваций.

Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства организовал в Агстафинском районе 20-й Фестиваль аграрных инноваций.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Мероприятие было организовано на территории Агстафинского агропромышленного комплекса. В рамках фестиваля прошла очередная сезонная выставка-продажа семян.

В ходе фестиваля для фермеров-семеноводов был организован тренинг на тему "Производство семян овощных культур инновационными методами", были проведены дискуссии, даны ответы на интересующие фермеров вопросы, советы и рекомендации.

В рамках фестиваля также прошла выставка-демонстрация сельскохозяйственных технологий и оборудования "Российско-азербайджанского дня поля - 2023", на которой была представлена продукция 14 компаний.

Следующий фестиваль пройдет 31 августа в Гусарском районе.