В агропарках Азербайджана в этом году произведено более 152 тыс. тонн пшеницы

В этом году в агропарках Азербайджана на площади 41 тыс. га было собрано более 152 тыс. тонн пшеницы.

В этом году в агропарках Азербайджана на площади 41 тыс. га было произведено более 152 тыс. тонн пшеницы.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

В рамках новых мер поддержки, вытекающих из указа президента страны "О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей", в этом году планируется увеличить посевы пшеницы на подпивотных участках агропарков на 52% или на 11,3 тыс. га - до 33 тыс. га. В течение следующих 5 лет прогнозируется доведение подпивотных площадей до 100 тыс. га, а производство продовольственной пшеницы в агропарках - до 143 тыс. тонн в 2023 году.