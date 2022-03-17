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В агропарках Азербайджана собрано более 23 тысяч тонн фруктов

В агропарках Азербайджана собрано более 23 тысяч тонн фруктов В 2021 году во фруктовых садах агропарков Азербайджана собрано более 23 255 тонн урожая.
АПК
17 марта 2022 г. 18:09
В агропарках Азербайджана собрано более 23 тысяч тонн фруктов

В 2021 году во фруктовых садах агропарков Азербайджана собрано более 23 255 тонн урожая.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Минэкономики.

Согласно информации, в течение 2018-2021 годов в агропарках были заложены фруктовые сады общей площадью более 7 600 гектаров, из которых в 2021 году собрано 17 тысяч тонн яблок, 921 тонна оливок, 960 тонн миндаля, 934,7 тонны граната, 1356 тонн винограда, 715 тонн персиков, 368 тонн груш и т.д.

Кроме того, в прошлом году в агропарках произведено 138 тысяч тонн пшеницы, 68 тысяч тонн ячменя, 94 тысячи тонн кукурузы, 117 тысяч тонн сахарной свеклы, 71 тысяча тонн кукурузы на силос, 19 тысяч тонн хлопка, 2,3 тысячи тонн сои, 27 тысяч тонн клевера, 33 тысячи тонн молока и 2,3 тысячи тонн мяса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı aqroparklardan ötən il 23 min tondan çox meyvə yığılıb

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