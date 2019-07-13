В Аграрном университете появятся новые специальности

"В Азербайджанском государственном аграрном университете имеется 6 факультетов (агрономия, агротехника, ветеринария, аграрная инженерия, экономика и управление бизнесом)".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил ректор университета Ибрагим Джафаров.

По его словам, в настоящее время в университете обучается более 5500 студентов, готовятся кадры по 31 специальностям: "Мы также включили в учебную программу университета такие специальности как виноделие, защита растений, садоводство и овощеводство".

И.Джафаров отметил, что сегодня в высшем учебном заведении есть большая потребность в еще двух специальностях: "Это пчеловодство и шелкопрядство. Этот вопрос также обсуждался на последнем заседании коллегии. Надеюсь, что в следующем году мы будем преподавать еще две специальности в университете".