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В Агджабединском районе собрано более 16 тыс. тонн хлопка

В Агджабединском районе собрано более 16 тыс. тонн хлопка На сегодняшний день с полей Агджабединского района собрано более 16 тыс. тонн хлопка.
АПК
22 октября 2022 г. 13:50
В Агджабединском районе собрано более 16 тыс. тонн хлопка

На сегодняшний день с полей Агджабединского района собрано более 16 тыс. тонн хлопка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно данным ведомства, в настоящее время средняя урожайность в регионе составляет 14 центнеров на гектар. В этом году в Агджабединском районе хлопком засеяно 11 838 гектаров земли.

В сборе урожая на территории страны было задействовано 447 хлопкоуборочных комбайнов и 3 085 тракторных прицепов. Такое количество техники позволяет собрать почти 100% урожая механическим способом.

В этом году хлопок был высажен на более чем 100 тыс. гектаров в 16 районах по всей стране. Больше всего хлопком засеяны земли в Саатлинском, Агджабединском, Сабирабадском, Бардинском, Сальянском, Нефтчалинском и Бейлаганском районах. Площадь хлопковых полей в этих районах составляет более 8 тыс. гектаров.

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