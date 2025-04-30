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В Агалы прошел Фестиваль аграрного бизнеса

В Агалы прошел Фестиваль аграрного бизнеса Очередной фестиваль, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства, прошел в селе Агалы Зангиланского района.
АПК
30 апреля 2025 г. 17:36
В Агалы прошел Фестиваль аграрного бизнеса

Очередной фестиваль, организованный Центром аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства, прошел в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, впервые проводимый на освобожденных территориях фестиваль организован с целью поддержки развития сельского хозяйства на этих территориях, ознакомления фермеров с современными технологиями и обеспечения доступа к ним.

В рамках фестиваля в селе Агалы также состоялась выставка сельскохозяйственной продукции и технологий. Фермерам была предоставлена ​​информация о современных системах орошения, инновационных технологиях и решениях, повышающих производительность. Также прошли панельные дискуссии и просветительские сессии.

В открытии фестиваля приняли участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров, а также фермеры из Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского, Физулинского, Бейлаганского и других близлежащих районов.

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Версия на английском языке ФотоAgribusiness festival held in Aghali
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalıda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

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