​В аэропорту Самары задержали зараженную партию сливы из Азербайджана

В аэропорту Самары задержали партию сливы из Азербайджана, при проверке в ней обнаружили вредный карантинный организм, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области при проверке багажа и ручной клади авиапассажиров, прибывших в аэропорт "Курумоч" из Азербайджана, обнаружили и изъяли сливу, ввоз которой запрещен на территорию России.

Часть ягод отправили в лабораторию на анализ, которая показала наличие во фрукте вредного карантинного организма - восточной плодожорки.

Партия сливы была уничтожена в печи аэропорта "Курумоч".