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В 2021-2022 экономическом году в Карабахе вспахано 51 тыс. гектаров земель

В 2021-2022 экономическом году в Карабахе вспахано 51 тыс. гектаров земель Министерство сельского хозяйства Азербайджана провело пахотные работы на 50 935 гектарах земель на освобожденных территориях в 2021-2022 экономическом году.
АПК
4 июня 2022 г. 13:18
В 2021-2022 экономическом году в Карабахе вспахано 51 тыс. гектаров земель

Министерство сельского хозяйства Азербайджана провело пахотные работы на 50 935 гектарах земель на освобожденных территориях в 2021-2022 экономическом году.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на очередном заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях.

По информации, посевные работы были проведены на 50 393 гектарах.

Кроме того, в мае пчелиные семьи, принадлежащие фермерам из Кяльбаджарского, Лачынского, Ходжавендского, Физулинского, Джабраильского и Губадлинского районов, были перевезены на летние пастбища в названных районах. Процесс перевозки пчелиных семей, а также животных на пастбища продолжается.

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Версия на азербайджанском языке 2021-2022-ci təsərrüfat ilində Qarabağda 51 min hektar sahə şumlanıb

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