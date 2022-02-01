Ужесточены требования к уполномоченным кредитным организациям ААКР

Ужесточены требования к уполномоченным кредитным организациям Агентства аграрного кредитования и развития (ААКР) при Минсельхозе.

Ужесточены требования к уполномоченным кредитным организациям Агентства аграрного кредитования и развития (ААКР) при Минсельхозе.

Как сообщает Report, об этом говорится в поправках к указу президента Ильхама Алиева “О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере” от 19 декабря 2018 года.

В новом документе говорится, что субъекты предпринимательства должны ежемесячно выплачивать проценты по полученным льготным кредитам в соответствии с условиями договора. А основной долг погашается в течение оставшегося после окончания льготного периода времени равными частями, начиная с последующего месяца. В случае досрочного погашения субъектами предпринимательства процентов или основного долга, эти средства должны быть перечислены на счет ААКР уполномоченной кредитной организацией не позднее 5 рабочих дней. В случае задержки уполномоченные кредитные организации обязаны выплатить штраф. При задержке перечисления средств более чем на 15 рабочих дней конкурсная комиссия может приостановить выделение новых средств уполномоченной кредитной организации или исключить ее из числа уполномоченных кредитных организаций.