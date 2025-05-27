Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере поставки семян

ООО Buxoro Agroklaster выразило готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере экспорта семян хлопка-сырца.

ООО Buxoro Agroklaster выразило готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере экспорта семян хлопка-сырца.

Как передает корреспондент Report, об этом представители предприятия сообщили азербайджанской делегации в рамках визита в Бухару.

В состав делегации вошли представители пресс-служб государственных органов и ведомств, а также СМИ Азербайджана, которые совершили пресс-тур в Узбекистан, организованный MEDIA совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан.

Гостям рассказали, что Buxoro Agroklaster - один из крупнейших агропромышленных комплексов региона, занимающийся выращиванием, глубокой переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что на предприятиях комплекса внедрены современные технологии, функционируют лаборатории контроля качества и обеспечен полный производственный цикл. Руководство Buxoro Agroklaster отметило заинтересованность в расширении направлений экспорта семян хлопка-сырца, включая рынок Азербайджана.

Следующим пунктом программы стала цитадель Арк - символ государственной власти и одна из главных достопримечательностей Бухары. Гостям рассказали об истории крепости, ее архитектурных особенностях и значении в управлении Бухарским ханством. Участники также осмотрели музейные экспозиции, размещенные на территории комплекса.

Затем делегация посетила архитектурный ансамбль Калон, включающий минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири Араб. Особое впечатление произвел величественный минарет, возведенный в XII веке и по сей день являющийся символом Бухары.