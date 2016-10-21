Узбекистан намерен подписать новые контракты для экспорта продукции в Азербайджан

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном динамично развиваются.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Джахангир Аминов.

По его словам, имеются перспективы для развития политических и экономических отношений: "Между министерствами иностранных дел и другими структурами существует много контактов. Ожидается также несколько визитов. В следующем году мы также будем работать над проведением заседаний межправительственных комиссий".

Дж.Аминов сообщил, что 8-10 ноября в Узбекистане ожидается проведение первой Международной плодовоовощной ярмарки, на которой предвидится участие нескольких компаний из Азербайджана: "В ходе ярмарки ожидается подписание контрактов с узбекскими компаниями, согласно которым, продукция Узбекистана будет экспортироваться в Азербайджан".

Дж.Аминов также отметил, что товарооборот между двумя странами не соответствует потенциалу, однако он выразил надежду, что в скором времени товарооборот вырастет.