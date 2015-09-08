Уволен начальник Госслужбы ветеринарного контроля Азербайджана

8 сентября, 2015 16:00

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ / Начальник Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Сиала Рустамова уволена приказом министра сельского хозяйства Гейдара Асадова. Как сообщили Report в министерстве, С.Рустамова назначена на должность начальника Ветеринарного управления города Сумгайыт. Обязанности начальника Государственной службы ветеринарного контроля временно возложены на заместителя начальника службы Азера Сулейманова. Другим приказом министра начальник Ветеринарного управления города Сумгайыт Сохраб Алиев освобожден от занимаемой должности.