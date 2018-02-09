Утверждена Госпрограмма по развитию рисоводства в Азербайджане

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Утверждена Государственная программа по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы.

Как сообщает Report, 9 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение Об утверждении "Государственной программы по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы".

Согласно распоряжению, в целях развития производства риса, являющегося одной из традиционных отраслей сельского хозяйства, удовлетворения спроса населения на эту продукцию, улучшения обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем, повышения занятости и материального благосостояния сельского населения, утверждена "Государственная программа по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы".

В целях финансирования мер, предусмотренных Государственной программой, утвержденной настоящим распоряжением, министерству финансов Азербайджанской Республики и министерству экономики Азербайджанской Республики поручено ежегодно в процессе составления соответственного государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принять необходимые меры для предусмотрения финансовых средств.

Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой, и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.