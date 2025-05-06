Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном о сотрудничестве в аграрной сфере

Президент Ильхам Алиев утвердил ”Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Министерство сельского хозяйства должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел должно направить противоположной стороне уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.