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Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном о сотрудничестве в аграрной сфере

Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном о сотрудничестве в аграрной сфере Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном о сотрудничестве в аграрной сфере
АПК
6 мая 2025 г. 16:15
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном о сотрудничестве в аграрной сфере

Президент Ильхам Алиев утвердил ”Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Министерство сельского хозяйства должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел должно направить противоположной стороне уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Pakistan MoU on co-op in agricultural sector approved
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

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