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Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией
АПК
15 января 2025 г. 16:44
Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии в области сотрудничества в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, соответствующий указ был подписан главой государства.

Напомним, что документ был подписан 13 сентября 2024 года в городе Куяба.

После вступления меморандума в силу Министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел направить уведомление правительству Бразилии о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Braziliya arasında aqrar əməkdaşlığa dair sənəd təsdiqlənib

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