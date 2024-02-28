О нас

Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы

Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы Мировые цены на какао-бобы достигли нового ценового максимума, когда на текущей неделе в ходе торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE) выросли до 6 929 долларов за тонну.
АПК
28 февраля 2024 г. 12:45
Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы

Мировые цены на какао-бобы достигли нового ценового максимума, когда на текущей неделе в ходе торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE) выросли до 6 929 долларов за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ecofin.

С начала года увеличение цены на какао-бобы составило 54,4% в годовом исчислении. Таким образом, какао-бобы стали мировым лидером по росту цен среди сельскохозяйственных товаров.

Расширенный спрос на какао-бобы поддерживается опасением трейдеров по поводу их нехватки в результате низкого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. Дефицит какао-бобов в текущем году оценивается на уровне 350 тыс. тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cocoa bean prices record high at ICE — market data

Самое важное

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi