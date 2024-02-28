Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы

Мировые цены на какао-бобы достигли нового ценового максимума, когда на текущей неделе в ходе торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE) выросли до 6 929 долларов за тонну.

Мировые цены на какао-бобы достигли нового ценового максимума, когда на текущей неделе в ходе торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE) выросли до 6 929 долларов за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ecofin.

С начала года увеличение цены на какао-бобы составило 54,4% в годовом исчислении. Таким образом, какао-бобы стали мировым лидером по росту цен среди сельскохозяйственных товаров.

Расширенный спрос на какао-бобы поддерживается опасением трейдеров по поводу их нехватки в результате низкого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. Дефицит какао-бобов в текущем году оценивается на уровне 350 тыс. тонн.