Урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% из-за засухи

В наступающем сельскохозяйственном 2022-2023 году урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% в годовом выражении из-за засушливой погоды и это усугубит ситуацию на рынке на фоне резкого сокращения поставок из Украины.

В наступающем сельскохозяйственном 2022-2023 году урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% в годовом выражении из-за засушливой погоды и это усугубит ситуацию на рынке на фоне резкого сокращения поставок из Украины.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, такое исследование провели аналитики компании Strategie Grains.

Совокупный урожай зерновых в Евросоюзе уменьшится на 4%, до 278,8 млн тонн.

Во Франции, на которую приходится 18% производства сельскохозяйственной продукции в ЕС, урожай пшеницы может снизиться более чем на 5%. Франция является пятым по величине производителем пшеницы в мире, уступая только Китаю, России, Индии и США, и занимает четвертое место в списке ведущих экспортеров этой культуры.

По оценке ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), глобальный урожай зерновых в текущем календарном году составит 2,78 млрд тонн, что на 16 млн тонн ниже, чем годом ранее. Это небольшое снижение может стать первым за четыре года, говорится в сообщении организации.