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Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан

Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан.
АПК
13 марта 2023 г. 01:44
Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан

Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, информацию об этом опубликовала Ассоциация "Клуб аграрного бизнеса Украины".

В феврале 2023 года было экспортировано 786 000 тонн на сумму 3,8 миллиона долларов. Странами, импортировавшими больше всего украинского сыра в прошлом месяце, стали Казахстан (59,8%), Молдова (19,7%), Иордания (5,3%), Азербайджан (4,7%).

Отмечается, что Украина вдвое увеличила экспорт молочной продукции в целом. В 2023 году страна экспортировала молочных продуктов на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале экспортировано 16,4 тыс. тонн молочной продукции.

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