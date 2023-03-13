Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан

Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан.

Украина увеличила экспорт молочной продукции в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, информацию об этом опубликовала Ассоциация "Клуб аграрного бизнеса Украины".

В феврале 2023 года было экспортировано 786 000 тонн на сумму 3,8 миллиона долларов. Странами, импортировавшими больше всего украинского сыра в прошлом месяце, стали Казахстан (59,8%), Молдова (19,7%), Иордания (5,3%), Азербайджан (4,7%).

Отмечается, что Украина вдвое увеличила экспорт молочной продукции в целом. В 2023 году страна экспортировала молочных продуктов на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале экспортировано 16,4 тыс. тонн молочной продукции.