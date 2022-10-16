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Украина сократит площадь посевов пшеницы более чем на 20%

Украина сократит площадь посевов пшеницы более чем на 20% Площадь посевов пшеницы сократится в Украине более чем на 20%, а ячменя - на 30%.
АПК
16 октября 2022 г. 22:03
Украина сократит площадь посевов пшеницы более чем на 20%

Площадь посевов пшеницы сократится в Украине более чем на 20%, а ячменя - на 30%.

Как передает Report, об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, это связано с тем, что на подконтрольных Киеву территориях аграрии засеют меньшее количество гектаров, чем в 2021 году.

"Фермеры хотят засеять четыре миллиона гектаров пшеницы, а в прошлом году на аналогичных территориях было посеяно 5 млн га. То есть, в этом году падение будет более 20%. По ячменю в прошлом году было посеяно 800 тыс. га, а в этом году наш прогноз максимум 500 тыс. га. То есть, падение как минимум на 30%", - сказал министр.

Он добавил, что осторожность в посеве озимых обусловлена несколькими факторами.

"Нельзя спрогнозировать продажи, подорожание азотных удобрений, дорогую логистику и погоду. Что именно аграрии будут сеять на тех площадях, которые они не засеяли под озимые - в большинстве случаев будут решать ближе к сезону, с учетом указанных выше факторов", - подытожил Н. Сольский.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada buğda əkini sahələri 20%-dən çox azalacaq

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