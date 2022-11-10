Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновую сделку" на год

Украинская сторона предложила ООН и Турции продлить "зерновую сделку" на год и включить в нее порты Николаевской области.

Украинская сторона предложила ООН и Турции продлить "зерновую сделку" на год и включить в нее порты Николаевской области.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"Украина предложила Турции и ООН продолжить зерновое соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия", - сказал он.

Ранее Reuters, сославшись на Васькова, сообщило, что украинская сторона надеется на продление сделки на год.

Отметим, что Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Договор истекает 19 ноября.