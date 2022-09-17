Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для Африки

Сухогруз IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из украинского порта "Черноморск".

Сухогруз IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из украинского порта "Черноморск".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он доставит свыше 30 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, которая, согласно данным ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в том числе в Африке и Азии, на грани голода именно из-за боевых действий в Украине", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме IKARIA ANGEL сегодня из украинских портов отправились еще 9 судов. В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия. В общей сложности, украинские порты покинули 159 судов из 3,6 млн тонн агропродукции.