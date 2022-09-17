О нас

Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для Африки

Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для Африки Сухогруз IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из украинского порта "Черноморск".
АПК
17 сентября 2022 г. 15:30
Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для Африки

Сухогруз IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из украинского порта "Черноморск".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он доставит свыше 30 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, которая, согласно данным ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в том числе в Африке и Азии, на грани голода именно из-за боевых действий в Украине", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кроме IKARIA ANGEL сегодня из украинских портов отправились еще 9 судов. В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия. В общей сложности, украинские порты покинули 159 судов из 3,6 млн тонн агропродукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine sends third UN-chartered ship with grain for Africa

Другие новости из категории

Производство коконов в Азербайджане сократилось более чем на 30%
Производство коконов в Азербайджане сократилось более чем на 30%
17 сентября 2022 г. 12:13
Генсек ООН и глава МИД РФ обсудят экспорт российского продовольствия и удобрений
Генсек ООН и глава МИД РФ обсудят экспорт российского продовольствия и удобрений
17 сентября 2022 г. 12:05
Министр: На освобожденных от оккупации территориях проведен посев на площади в 50 тыс. га
Министр: На освобожденных от оккупации территориях проведен посев на площади в 50 тыс. га
16 сентября 2022 г. 12:24
Инам Керимов: Село Агалы – основа сотрудничества с дружескими странами в деле созидания
Инам Керимов: Село Агалы – основа сотрудничества с дружескими странами в деле созидания
16 сентября 2022 г. 12:19
Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
16 сентября 2022 г. 12:07
Из украинских портов отправился еще один караван по зерновому коридору
Из украинских портов отправился еще один караван по "зерновому коридору"
16 сентября 2022 г. 11:40
В Азербайджане расходы на сельское хозяйство предусматривается увеличить более чем на 20%
В Азербайджане расходы на сельское хозяйство предусматривается увеличить более чем на 20%
15 сентября 2022 г. 19:23
Расширится география экспорта азербайджанской хурмы
Расширится география экспорта азербайджанской хурмы
15 сентября 2022 г. 17:48
Минобороны Турции: Объем поставок зерновых из Украины превысил 3 млн тонн
Минобороны Турции: Объем поставок зерновых из Украины превысил 3 млн тонн
15 сентября 2022 г. 15:46
Компания AZCHEMCO расширяет географию сотрудничества
ФотоКомпания AZCHEMCO расширяет географию сотрудничества
15 сентября 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi