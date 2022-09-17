Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для Африки

Сухогруз IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из украинского порта "Черноморск".
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он доставит свыше 30 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, которая, согласно данным ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.
"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в том числе в Африке и Азии, на грани голода именно из-за боевых действий в Украине", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кроме IKARIA ANGEL сегодня из украинских портов отправились еще 9 судов. В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия. В общей сложности, украинские порты покинули 159 судов из 3,6 млн тонн агропродукции.