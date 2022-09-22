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Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном для Афганистана

Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном для Афганистана В четверг, 22 сентября, четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту - 30 тыс. тонн продукции.
АПК
22 сентября 2022 г. 13:47

В четверг, 22 сентября, четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту - 30 тыс. тонн продукции.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту", - говорится в сообщении.

Известно, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена ​​жителям Афганистана.

С момента реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн. тонн агропродукции.

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