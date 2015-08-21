Ученые выяснили, какой была бы Земля без людей

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Группа датских ученых из Орхусского университета выяснила, как бы выглядела наша планета, не будь она населена людьми. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки.

По словам профессора Йенса-Кристиана Свеннинга, Северная Европа — далеко не единственный регион, где люди стали причиной сильного сокращения многообразия млекопитающих. Это явление стало общемировым. При этом в большинстве мест на планете существует дефицит разнообразия млекопитающих, если сравнивать с тем, каким бы оно было без участия человека.

"В мире без людей большая часть Северной Европы, вероятно, была бы домом не только для волков, лосей и медведей, но и для таких животных, как слоны и носороги", — отмечается в материале.

На сегодняшний день Африка является практически единственным местом на планете с большим разнообразием крупных млекопитающих, говорится в статье. И связано это, по мнению ученого Сорена Фарби, не с тем, что фауна этого континента аномально богата, а с тем, что Африка является одним из немногих мест, где деятельность человека еще не уничтожила большинство крупных животных.