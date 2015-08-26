У берегов Ливии погибли почти 50 нелегальных мигрантов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Почти 50 нелегальных мигрантов погибли у берегов Ливии. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, 30 мигрантов погибли на переполненном судне из-за того, что находились слишком близко к двигателю и надышались выхлопными газами.

Лодку с 400 нелегалами на борту сотрудники шведской береговой охраны обнаружили примерно в 50 км от берега.

Еще 17 человек утонули, когда другая лодка перевернулась в 8 км от берега. По сообщению береговой охраны, 20 мигрантов были спасены, обнаружено три тела погибших.