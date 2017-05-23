 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тюменская область приглашает Азербайджан инвестировать в создание овощно-распределительного центра

    Распределительный центр с учетом мощностей и развитой инфраструктуры способен обеспечивать продукцией весь Уральский федеральный округ

    Тюмень. 23 мая. REPORT.AZ/ Тюменская область приглашает Азербайджан инвестировать в создание овощно-распределительного центра. Об этом заявил представитель “Индустриальные парки Тюменской области” на встрече с журналистами СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

    По его словам, азербайджанские бизнесмены могут организовать на территории парка оптово-распределительную базу, для чего в технопарке созданы все условия.

    Данный вопрос уже обсуждался в ходе прошлогоднего визита губернатора Тюменской области в Азербайджан.

    Технопарк Тюменской области включает в себя, помимо двух индустриальных площадок, логистический парк общей площадью 53 га. 18 га из них уже распределены среди ритейлеров, еще 23 га остались под оптово-распределительные цели.

    Представитель технопарка подчеркнул, что Тюмень имеет неплохое логистическое положение, так как эта площадка находится буквально в двух минутах от трассы, связывающей большую землю с севером Тюменской области.

    По его словам, для полного освоения третьей площадки площадью 23 га требуется инвестировать 400 млн рублей.

    При этом распределительный центр с учетом мощностей и развитой инфраструктуры способен обеспечивать продукцией весь Уральский федеральный округ.

    Говоря о создании “зеленого коридора” для азербайджанских грузовых машин, которые будут доставлять продукцию в Тюмень, представитель технопарка указал, что власти области окажут всяческую поддержку в решении правовых вопросов. Он также подчеркнул, что, к примеру, иранские бизнесмены также могут воспользоваться созданной азербайджанскими предпринимателями базой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi