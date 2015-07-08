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    ​Туркменистан объявил "Газпром" неплатежеспособным

    Страна обвинила концерн в невыполнении своих обязательств

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Туркменистан объявил российский концерн "Газпром" неплатежеспособным в связи с тем, что российская газовая компания с начала 2015 года не оплатила долги госкомпании "Туркменгаз" за поставленный природный газ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Newsru.com, причиной такого объявления, по данным правительства Туркмении, стали санкции к России и мировой экономический кризис.

    Отметим, ранее заместитель директора института нефти и газа "Туркменгаза" Аннадурды Меретгельдиев назвал "Газпром" нестабильным партнером из-за того, что газовый концерн не выполнил свои обязательства по вложению инвестиций в газовую инфраструктуру Туркменистана.

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