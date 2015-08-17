Турецкую бегунью лишили золота Олимпиады-2012 за допинг

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил аннулировать результаты турецкой бегуньи Аслы Чакын Алптекин, показанные ею с 29 июля 2010 года. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом информирует пресс-служба CAS.

Причина – употребление запрещенного препарата.

Спортсменка лишена ряда наград, включая золотую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на дистанции 1500 м. Кроме того, бегунья дисквалифицирована на 8 лет, срок наказания должен истечь 9 января 2021 года.

Таким образом, олимпийской чемпионкой в беге на 1500 метров должна быть объявлена другая турчанка - Гамзе Бюлют, серебро должно перейти к Марьям Джамаль из Бахрейна, бронза - к россиянке Татьяне Томашовой, занявшей в этой дисциплине четвертое место.

В 2013 году в биологическом паспорте Алптекин были обнаружены подозрительные данные, в связи с чем Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) инициировала расследование по делу турчанки.

Ранее Алптекин уже попадалась на допинге.