Турецкий профессор: Изменение климата провоцирует активность насекомых-вредителей во всем мире

Активность вредных насекомых возрастает на фоне глобального потепления, что стало серьезной проблемой для всего мира, в том числе Азербайджана и Турции.

Активность вредных насекомых возрастает на фоне глобального потепления, что стало серьезной проблемой для всего мира, в том числе Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом заявил профессор Университета прикладных наук Испарты (Турция) Исмаил Караджа на тренинге "Устойчивое сельское хозяйство и растениеводство в Азербайджане в рамках интегрированной защиты растений" в Баку.

"Изменение климата является одной из самых серьезных экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество. Исследования показывают, что каждые 10 лет вредители перемещаются на 6,1 км к северу. Повышение температуры влияет на насекомых, еще больше увеличивая их активность и вредоносность", - отметил Караджа.

По его словам, многие страны не готовы к этому, поэтому все государства должны работать вместе и предпринимать совместные инициативы по борьбе с насекомыми.

Профессор добавил, что хотя Турция занимает 4-е место в мире по производству томатов и 3-е место по их экспорту, в прошлом году вредители вызвали значительные проблемы в этой области и нанесли ущерб производству.

"В этой области Испания использует важные механизмы борьбы - биологические методы. Это позволяет не только уничтожать вредителей, но и сохранять здоровье растений. Биометоды начинают широко распространяться в Европе, главным образом из-за требований потребителей, желающих получать здоровую пищу, что побуждает производителей выбирать более безопасные способы защиты", - сказал он.