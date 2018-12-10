Турецкий министр: Сельскохозяйственная сфера важнее, чем оборонная

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Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ "Турция готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере сельского хозяйства".

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли на Международном форуме по аграрным технологиям и зеленой энергии (AgTech and Green Energy) в Баку.

"Каждый раз в своих выступлениях я говорю, что сельскохозяйственная отрасль важнее, чем оборонная. Сегодня около 800 млн людей по всему миру голодает. В будущем нас ожидают продовольственные и водные войны. Потому что сельскохозяйственные угодья сокращаются во всем мире".