Турецкий министр: Сельскохозяйственная сфера важнее, чем оборонная

Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ "Турция готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере сельского хозяйства".
Как сообщает Report, об этом заявил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли на Международном форуме по аграрным технологиям и зеленой энергии (AgTech and Green Energy) в Баку.
"Каждый раз в своих выступлениях я говорю, что сельскохозяйственная отрасль важнее, чем оборонная. Сегодня около 800 млн людей по всему миру голодает. В будущем нас ожидают продовольственные и водные войны. Потому что сельскохозяйственные угодья сокращаются во всем мире".
Aynur BayramovaАвтор новости