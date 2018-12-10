 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкий министр: Сельскохозяйственная сфера важнее, чем оборонная

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ "Турция готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере сельского хозяйства".

    Как сообщает Report, об этом заявил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли на Международном форуме по аграрным технологиям и зеленой энергии (AgTech and Green Energy) в Баку.

    "Каждый раз в своих выступлениях я говорю, что сельскохозяйственная отрасль важнее, чем оборонная. Сегодня около 800 млн людей по всему миру голодает. В будущем нас ожидают продовольственные и водные войны. Потому что сельскохозяйственные угодья сокращаются во всем мире".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi