Турецкие предприниматели покупают фундуковые сады в Азербайджане и Грузии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турция вкладывает инвестиции в Азербайджан и Грузию для того, чтобы не потерять лидерство на рынке производства фундука.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкие бизнесмены начали в массовом порядке покупать или брать в аренду сады фундука в Азербайджане и Грузии.

"В настоящее время в Грузии фундук выращивают на площади в 32 тысячи гектаров, а в Азербайджане - 42 тысяч гектаров. Сообщается, что потенциал двух стран измеряется сотнями тысяч гектаров. Если не будут предприняты необходимые меры, первенство на рынке фундука может перейти к странам, которых мы не рассматриваем в качестве конкурентов", - сказал представитель компании, представленной в этом секторе.

По его словам, крупные международные компании, специализирующиеся на производстве шоколада, вкладывают крупные инвестиции в расширение фундуковых площадей в Грузии, Азербайджане, Болгарии, Италии, Испании, Чили и Аргентине для того, чтобы отнять лидерство у Турции.

"В Италии, Испании, Азербайджане, Грузии, США и других странах производится в целом около 30% всего объема производства фундука в Турции. Это означает примерно 250-300 тысяч тонн. Около 70% мирового производства и экспорта фундука приходится на Турцию ", - добавил эксперт.