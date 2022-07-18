Турция собирается поставлять пшеницу из других стран для покрытия дефицита

Турция может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США для покрытия дефицита пшеницы из России и Украины.

Турция может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США для покрытия дефицита пшеницы из России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой.

"Ближайшим экспортером пшеницы для нас являются Россия и Украина. Если посмотреть на цифры за последние 10 лет, доля России никогда не опускалась ниже 60%. Доля Украины также увеличилась до 25%. Мы можем обратиться к таким рынкам, как Франция, Аргентина и США, чтобы закрыть дефицит России и Украины", — приводит его слова газета Yeni Şafak.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".