Турция ограничила импорт пшеницы из России

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Турция ввела дополнительные ограничения на поставки российской пшеницы. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитический центр "Совэкон" и российских экспортеров.

По новым правилам, отныне на Россию должно приходиться не более 25% от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Данный документ необходим для того, чтобы поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта. Он является инструментом защиты внутреннего рынка страны.

По словам одного из российских трейдеров, очевидно, что Турция, как и Россия, защищает свой рынок, но чтобы воспользоваться беспошлинным режимом для ввоза российской пшеницы, турецкий импортер должен придумать, где ему купить 75% пшеницы. Только тогда 25% он может импортировать из России. Это создает проблемы для импортеров, поскольку им нужно менять логистику, создавать новые схемы поставок, отмечает собеседник издания.

Решение Турции квотировать поставки российской пшеницы может быть связано с тем, что Россия не полностью сняла запрет на помидоры, считает директор "Совэкона" Андрей Сизов. Он также напомнил, что турецкий комитет по зерновым не включил Россию в число возможных стран-поставщиков кукурузы на тендере, который прошел в мае.

Газета отмечает, что для Турции Россия является стратегическим поставщиком сельскохозяйственной продукции. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в последние годы 70-75% муки в Турции производилось из российской пшеницы. Россия, в свою очередь, поставляет в Турцию 12-13% экспортируемой пшеницы. Кроме того, Турция является основным покупателем высококачественной продовольственной пшеницы, являющейся самым высокомаржинальным продуктом.