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Турция и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Турция и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве Турция и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
АПК
30 июня 2022 г. 08:22
Турция и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Турция и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства соседней страны Вахит Киришчи.

Глава ведомства отметил, что ведется подготовка к подписанию соглашений о сотрудничестве в аграрной сфере с 10 странами. Наряду с Азербайджаном к этим странам относятся Венесуэла, Казахстан, Судан и Алжир.

По словам Вахита Киришчи, принимаются меры против возможного продовольственного кризиса.

Продукты, которые сложно производить в Турции из-за климатических условий, будут выращивать на арендованных за границей землях. Министерство сельского хозяйства начало переговоры об аренде земли в ряде стран Латинской Америки и Африки.

Есть страны, которые нам предлагают: Азербайджан, Венесуэла, Казахстан, Алжир, Судан. Ведутся переговоры.

Министр добавил, что начата работа по сотрудничеству с этими странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq

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